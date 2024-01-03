Наш Интернет-журнал регулярно пишет об ухудшении состояния трансграничной Иртыша и всего бассейна этой реки из-за «сепаратных» действий Китая по изменению русла Верхнего («Чёрного») Иртыша.
Китай – Казахстан – Россия: река Иртыш в паутине трансграничных проблем
Комментарии
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Владимир Соловьев
Иртыш в переводе с тюрского - "остановись".
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8 час.
В
Василий
Китай будет брать из этих рек столько воды, сколько захочет, сливая в оставшуюся воду всевозможную гадость, и учитывая размер его экономики сделать с ним ничего нельзя. Потом казахи заберут своё, и в итоге России достанутся только мутный ручеек всевозможной гадости.
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5 час.
Максим Ширяев
Дядюшки Кисинджер и Бжезинский породили монстра против СССР, вся надежда, что это создание скушает первым США!
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1 час.
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