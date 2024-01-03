Китай – Казахстан – Россия: река Иртыш в паутине трансграничных проблем

В

Василий

Китай будет брать из этих рек столько воды, сколько захочет, сливая в оставшуюся воду всевозможную гадость, и учитывая размер его экономики сделать с ним ничего нельзя. Потом казахи заберут своё, и в итоге России достанутся только мутный ручеек всевозможной гадости.