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Глава НСЗПП Шапкин: мобильные операторы часто навязывают ненужные услуги

Глава НСЗПП Шапкин: мобильные операторы часто навязывают ненужные услуги

В России планируют усилить защиту граждан от заключения договоров на невыгодных условиях. Для этого предполагается внести поправки в законодательство, направленное против навязывания товаров, работ и услуг.

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