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Иркутск Сегодня

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Рев моторов над Китоем: Ангарск готовится принять Кубок России по мотокроссу

15 и 16 августа пойма реки Китой в Ангарске станет центром российского мотоциклетного спорта. Здесь одновременно пройдут Кубок России в дисциплине «мотокросс с коляской», всероссийские соревнования по классическому мотокроссу, а также чемпионат и первенство Иркутской области.

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