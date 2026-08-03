Рев моторов над Китоем: Ангарск готовится принять Кубок России по мотокроссу

15 и 16 августа пойма реки Китой в Ангарске станет центром российского мотоциклетного спорта. Здесь одновременно пройдут Кубок России в дисциплине «мотокросс с коляской», всероссийские соревнования по классическому мотокроссу, а также чемпионат и первенство Иркутской области.