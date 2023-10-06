Западная пресса пишет о решении канцлера ФРГ передать Украине еще одну систему ПВО Patriot

Германия в ближайшее время передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Такое решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц, озвучив его на заседании Европейского политического сообщества в Испании, куда прибыл и глава киевского режима Владимир Зеленский.
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