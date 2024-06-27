По поводу сегодняшнего сообщения (https://t.me/russkiegramoty/40613) об "искусственном нагнетании ситуации вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов".
То, что происходит - это не трудовая миграция. Это нашествие!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Так ведь Гарант согласился на безвиз ещё лет 20 назад. И пошло-поехало. С него и начинайте революцию, иначе русским в такой стране хана.
Ответить
18 час.
Владимир Негода
власть своими действиями ставит Славянский Народ на его - же Земле в очень унизительное положение и , если власть не образумится , то такую власть надо гнать в шею !!!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии