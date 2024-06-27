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Закон и Порядок

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То, что происходит - это не трудовая миграция. Это нашествие!

То, что происходит - это не трудовая миграция. Это нашествие!

По поводу сегодняшнего сообщения (https://t.me/russkiegramoty/40613) об "искусственном нагнетании ситуации вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов".

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Так ведь Гарант согласился на безвиз ещё лет 20 назад. И пошло-поехало. С него и начинайте революцию, иначе русским в такой стране хана.
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18 час.
Владимир Негода
власть своими действиями ставит Славянский Народ на его - же Земле в очень унизительное положение и , если власть не образумится , то такую власть надо гнать в шею !!!
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18 час.

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