Депутат Костенко допустил, что ВСУ не выйдут к Азовскому морю до конца года

У Украины нет достаточного количества ресурсов для достижения всех целей, которые поставлены Киевом перед началом контрнаступления, включая выход к Азовскому морю к концу 2023 года, предупредил секретарь комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
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