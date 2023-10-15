Депутат Костенко допустил, что ВСУ не выйдут к Азовскому морю до конца года

У Украины нет достаточного количества ресурсов для достижения всех целей, которые поставлены Киевом перед началом контрнаступления, включая выход к Азовскому морю к концу 2023 года, предупредил секретарь комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.