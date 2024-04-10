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Конфликт должен разгореться так, чтобы сами США при этом не пострадали

Конфликт должен разгореться так, чтобы сами США при этом не пострадали

О «безумии» США В последнее время ряд авторов АШ начал активно продвигать тезис о политическом и/или военном «безумии» США и Запада в целом.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Вот на этот спектакль нам билеты, я думаю, и впаривают.&quot; - автор думает неправильно. Спектакль совсем не тот.  Да, США ушли за кулисы, на сцене беснуется  Европа в стиле последних веяний с козлиными мордами.  И пугают всех европейцев ядерным конфликтом, как автор считает, типа потому, что &quot;иначе с русскими вряд ли удастся справиться&quot;. -- во-первых,  кто сказал, что цель этой войны справиться с русскими??? Это что, бред наркомана? А во-вторых, если цель такая, то  как могут победить Россию Франция  и Великобритания на двоих владеющие 500-стами ядерными зарядами против 6000 Российских, несущихся гиперзвуком, которго у Запада нет?? То есть кучки нищебродного говна, не имеющих ни ресурсов, ни пороха, ни возможности запустить ВПК, сидящих друг у друга на башке на &quot;просторах&quot; Европы, надеются победить Россию?? Ни вооружения, ни обученных солдат, ни денег. НИЧЕГО.  Самоубийц в Европе нет. Автор  явно бредит.
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