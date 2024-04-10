Конфликт должен разгореться так, чтобы сами США при этом не пострадали

Natalija Osminina

"Вот на этот спектакль нам билеты, я думаю, и впаривают." - автор думает неправильно. Спектакль совсем не тот. Да, США ушли за кулисы, на сцене беснуется Европа в стиле последних веяний с козлиными мордами. И пугают всех европейцев ядерным конфликтом, как автор считает, типа потому, что "иначе с русскими вряд ли удастся справиться". -- во-первых, кто сказал, что цель этой войны справиться с русскими??? Это что, бред наркомана? А во-вторых, если цель такая, то как могут победить Россию Франция и Великобритания на двоих владеющие 500-стами ядерными зарядами против 6000 Российских, несущихся гиперзвуком, которго у Запада нет?? То есть кучки нищебродного говна, не имеющих ни ресурсов, ни пороха, ни возможности запустить ВПК, сидящих друг у друга на башке на "просторах" Европы, надеются победить Россию?? Ни вооружения, ни обученных солдат, ни денег. НИЧЕГО. Самоубийц в Европе нет. Автор явно бредит.