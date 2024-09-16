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Сэм Эмик: «Между Леброном и Стефом раньше существовало реальное напряжение»

Звездные баскетболисты «Уорриорз» и «Лейкерс» сблизились во время Олимпийских игр в Париже, когда выиграли золотую медаль в составе сборной США.

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