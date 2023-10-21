Белый дом: Байден не расслышал вопрос про наземную операцию в секторе Газа

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден утвердительно высказался по поводу вопроса о том, необходимо ли Израилю отложить наземную операцию на территории сектора Газа до того момента, пока не удастся освободить большее число заложников, находящихся в руках у ХАМАС.