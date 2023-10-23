Около 60 подъездов отремонтировали в Лобне с начала года

С начала года в Лобне отремонтировали 57 подъездов. Рабочие заменили почтовые ящики и светильники, обновили плиточное покрытие полов, установили пандусы для маломобильных групп населения, окрасили стены и плинтуса.
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