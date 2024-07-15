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Закон и Порядок

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В Киеве нас ждёт масса нормальных людей — наших!

В Киеве нас ждёт масса нормальных людей — наших!

Юрий Кот   Моему другу Боре Корчевникову пришло письмо в личку из Киева:   "Будьте добры, помолитесь за меня грешную.

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Комментарии
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Лариса Козлова
Ждут они. Ну-ну, ждуны очередные. Сами, своими руками - нет, это больно и страшно, пусть русские прийдут и освободят. Грубо сейчас выражусь, но - а не пошли бы вы... сами себя освобождать.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Боря, тебя уже Бог отметил. Не лезь ещё раз. Юра Кот - не накаляй ситуацию. Никто там нас не ждёт - не неси чепуху в эфир. Как были там &quot;потреблянты&quot; и паскуды - так они там и живут. 300 тыс стволов Порох раздал по Киеву - И ЧО????????????????? Есть попытка снести зелю с клоунской сворой?? Нету. Так что, Юра с Борей - отдыхайте, не раскрывая рта.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;сама понять&quot;... Ага, ага... Как раз тот случай, когда БИТИЕ определяет сознание. БИТЬ, БИТЬ И БИТЬ тварей.
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1 час.

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