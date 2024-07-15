В Киеве нас ждёт масса нормальных людей — наших!

Ждут они. Ну-ну, ждуны очередные. Сами, своими руками - нет, это больно и страшно, пусть русские прийдут и освободят. Грубо сейчас выражусь, но - а не пошли бы вы... сами себя освобождать.

Gennady Sokolovsky

Боря, тебя уже Бог отметил. Не лезь ещё раз. Юра Кот - не накаляй ситуацию. Никто там нас не ждёт - не неси чепуху в эфир. Как были там "потреблянты" и паскуды - так они там и живут. 300 тыс стволов Порох раздал по Киеву - И ЧО????????????????? Есть попытка снести зелю с клоунской сворой?? Нету. Так что, Юра с Борей - отдыхайте, не раскрывая рта.