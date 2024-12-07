Президент Буркина-Фасо лишил полномочий премьер-министра

Burkina24: президент Буркина-Фасо Траоре прекратил полномочия премьера Кьелема Президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре объявил о прекращении полномочий премьер-министра Иоахима Кьелема, передает Burkina24.
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