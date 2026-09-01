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Подмосковные велогонщики выиграли 4 медали на чемпионате России

Подмосковные велогонщики выиграли 4 медали на чемпионате России

В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» завершился чемпионат России по трековым гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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