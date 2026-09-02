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Газета.ру

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Трусова о полете с сыном в Японию: Михаил почти весь первый полет спал

Трусова о полете с сыном в Японию: Михаил почти весь первый полет спал

Вице-чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала в своем Telegram-канале о полете сына в Японию.

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