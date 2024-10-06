FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 802 подписчика

Краткая история боксерских перчаток

Краткая история боксерских перчаток

В субботу 26 июля 1890 года на страницах Sporting Life появился материал со следующими словами: «Гарри Питер из Ислингтона говорит, что он удивлен тем, что Джо Кейли бросает ему вызов в третий раз, хотя он уже дважды побеждал его, один раз на голых кулаках и один раз в двухунциевых перчатках».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх