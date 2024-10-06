Краткая история боксерских перчаток

В субботу 26 июля 1890 года на страницах Sporting Life появился материал со следующими словами: «Гарри Питер из Ислингтона говорит, что он удивлен тем, что Джо Кейли бросает ему вызов в третий раз, хотя он уже дважды побеждал его, один раз на голых кулаках и один раз в двухунциевых перчатках».