Стартовал обновленный курс «Россия – мои горизонты» для учащихся 6–11-х классов

3 сентября дан старт обновленному курсу внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты». Программа разработана для учеников 6–11-х классов и направлена на помощь в выборе будущей профессии.
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