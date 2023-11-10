Спрос на приключенческий туризм в России вырос на 30%

Популярность приключенческого туризма в пиковый сезон выросла за год на 30% в России. Эта динамика превышает рост общего турпотока по стране почти в пять раз, говорится в сообщении МТС Travel, поступившем в AdIndex.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии