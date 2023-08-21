25 милых фото, которые убедят вас, что собаки и тюлени — родственники

Нам кажется, если у собак и есть близкие сородичи в мире животных, то это точно …тюлени. И даже больше, они как минимум двоюродные братья или сестры, и все, что их различает — это среда обитания (одни живут на суше, а другие в воде) и наличие ласт.
Нам кажется, если у собак и есть близкие сородичи в мире животных, то это точно …тюлени. И даже больше, они как минимум двоюродные братья или сестры, и все, что их различает — это среда обитания (одни живут на суше, а другие в воде) и наличие ласт.
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