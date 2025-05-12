Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS, из которого ВСУ обстреляли Рыльск

Российские военные уничтожили в Сумской области пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой боевики ВСУ нанесли удар по Рыльску в Курской области, сообщили в Минобороны России.
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