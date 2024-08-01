Александр Беглов: Петербуржцы благодарны президенту за возрождение морских парадов на Неве

Парады кораблей на Неве – это прекрасная традиция нашего города, заложенная Петром Великим Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что петербуржцы благодарны президенту за возрождение Петровской традиции морских парадов на Неве.
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