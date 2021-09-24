В Москве возбудили дело на экс-начальника стройуправления ФСИН, который тайно получил вид на жительство на Кипре

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ УК-101 ФСИН России. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
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