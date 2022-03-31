Зеленский сообщил об отзыве послов из Грузии и Марокко в связи с их отказом помогать Украине

Послы Украины в Грузии и Марокко вернутся в Киев. Украинский президент Владимир Зеленский пояснил отзыв дипломатов тем, что они неэффективно выполняют свою работу по склонению этих стран к помощи Украине и введению санкций против России.
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