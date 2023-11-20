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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о победе на итоговом: «Спасибо Синнеру, что пустил меня в полуфинал»

Серб мог вылететь на групповом этапе, если бы Янник Синнер проиграл Хольгеру Руне. В итоге Синнер победил, и Джокович в полуфинале и финале отдал 11 геймов Карлосу Алькарасу и итальянцу.

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