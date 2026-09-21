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Тульские новости

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Школкина лидирует в Новомосковском округе с 44,49% голосов

Школкина лидирует в Новомосковском округе с 44,49% голосов

Надежда Школкина от партии «Единая Россия» лидирует с 44,49% голосов, Владимир Исаков (КПРФ) на втором месте с 13,89%, Александр Балберов (ЛДПР) — 10,51%.

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