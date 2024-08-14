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Царьград

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Юрист рассказала, какой группе пенсионеров положена прибавка до 2 тысяч рублей

Юрист рассказала, какой группе пенсионеров положена прибавка до 2 тысяч рублей

Медведева поведала, что изменится в жизни работающих пенсионеровЮрист Наталья Медведева в разговоре с РИА Новости отметила, что работающие пенсионеры дважды в год могут получить прибавку в размере до 2 тысяч рублей.

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