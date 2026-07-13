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Исхаков о Нью-Йорке: «Очень грязный город, если сравнивать с Москвой. Работы дворника как будто нет, мусор сваливают у столбов. Много бездомных и курильщиков марихуаны»

Форвард « Металлурга » Руслан Исхаков сказал, что в Москве намного чище, чем в Нью-Йорке.  25-летний игрок ранее провел несколько сезонов в системе « Айлендерс ».

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