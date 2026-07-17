В Севастополе введён новый график временных отключений электроэнергии

С 17 июля в Севастополе действует график «3 через 3», сообщил глава города. Благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе Севастополь перешел на график временных ограничений «3 через 3» (3 часа со светом, 3 часа без него).
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