Искусственный Интеллект в России посадил человека

Жертвой стал ученый, которого опознал ИИ по фотороботу за преступления двадцатилетней давности притом, что все живые люди, друзья и коллеги утверждают, что его физически не могло быть на месть преступления.
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