Пьяного водителя, который насмерть сбил пешехода, судят в Новосибирске

Следствие установило, что 14 марта 2023 года обвиняемый Александр Бушков в состоянии алкогольного опьянения выехал на регулируемый пешеходный переход на красный свет и насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.