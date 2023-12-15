Пьяного водителя, который насмерть сбил пешехода, судят в Новосибирске

Следствие установило, что 14 марта 2023 года обвиняемый Александр Бушков в состоянии алкогольного опьянения выехал на регулируемый пешеходный переход на красный свет и насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
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