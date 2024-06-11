Повзрослевший сын Надежды Михалковой гостит у отца Резо Гигинеишвили в Грузии

Режиссер Резо Гигинеишвили поделился редким фото сына от Надежды Михалковой. Несмотря на развод в 2017 году, Надежда Михалкова поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем Резо Гигинеишвили из-за их детей.
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