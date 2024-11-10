Россия на передовой онкологии: экспертные оценки и новые достижения

Российская медицина в сфере онкологии демонстрирует значительные успехи в разработке и внедрении методов лечения злокачественных опухолей, заявляет генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии и главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.
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