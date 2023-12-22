Власти российского города высмеяли кубок «худшего главы за всю историю» для мэра

Вручение мэру Урая Тимуру Закирзянову кубка «худшего главы за всю историю города» — это акция, которую предпринял один из депутатов городской думы, активно использующий любую возможность попасть в информационную повестку.
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