Барнаульский девелопер планирует строить поселки для богатых в Горном Алтае

Компания "АлтЭКОАрт" готовит два бизнес-решения для строительства поселков в Республике Алтай. Об этом в ходе урбан-тура, организованного Союзом строителей Алтайского края, рассказал ее руководитель Александр Верясов.
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