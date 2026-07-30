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Барнаульский девелопер планирует строить поселки для богатых в Горном Алтае

Барнаульский девелопер планирует строить поселки для богатых в Горном Алтае

Компания "АлтЭКОАрт" готовит два бизнес-решения для строительства поселков в Республике Алтай. Об этом в ходе урбан-тура, организованного Союзом строителей Алтайского края, рассказал ее руководитель Александр Верясов.

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