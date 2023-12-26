Это намеренная провокация - посмотреть, до какого ещё края власти будут терпеть беспредел блогеров и так называемого "шоу-бизнеса"

Леонид Никулин

все продается... все покупается..товар-деньги -товар..а уж т.б.в такой сфере как спорт и культура и иск. все эти клоуны всего лишь винтики и шурупчики -их создала система порочная..а это уже глубоко и все сложно сколько не пиши и не критикуй дерьмо..в СССР тоже были мажоры на эстраде в опере ..в балете.. в кино и т.п. но их контролировали дергая периодически ..вернее одергивая..и все становилось на свои места ..кому не нравилось-вон убирались из страны.. а далее без комментариев.....