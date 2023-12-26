Ольга Будина сказала, что нам нужно свое телевидение, без Эрнста Как только страну потрясла эта голая и позорная вечеринка Ивлеевой, одной из первых, уже чуть ли не по традиции, когда возникают подобного рода события, отреагировала актриса Яна Поплавская.
Это намеренная провокация - посмотреть, до какого ещё края власти будут терпеть беспредел блогеров и так называемого "шоу-бизнеса"
Комментарии
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Леонид Никулин
все продается... все покупается..товар-деньги -товар..а уж т.б.в такой сфере как спорт и культура и иск. все эти клоуны всего лишь винтики и шурупчики -их создала система порочная..а это уже глубоко и все сложно сколько не пиши и не критикуй дерьмо..в СССР тоже были мажоры на эстраде в опере ..в балете.. в кино и т.п. но их контролировали дергая периодически ..вернее одергивая..и все становилось на свои места ..кому не нравилось-вон убирались из страны.. а далее без комментариев.....
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10 час.
В В
Пескову весело, как я погляжу? А чё ему? Он из той же субстанции, которая не тонет?
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5 час.
Семенков Александр
Верная оценка. ЧУТЬ ИЗМЕНЮ РУССКУЮ ПОГОВОРКУ. - ГОВНО, КОТОРОЕ ОКРУЖАЕТ ВЛАСТЬ, КАК И САМА ВЛАСТЬ, НЕ ТОНУТ.
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3 час.
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