В Британии назвали провальным план Киева по захвату Крыма

План Киева по захвату Крыма провальный по многим причинам. Среди них: большинство населения Крыма — русские, цели по массированным артобстрелам полуострова Киев достичь не сможет, а отправка украинских госслужащих на полуостров — вовсе перегрузит Украину.
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