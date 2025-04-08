«Кошмарный сон Киева сбывается»: В состав России могут войти новые регионы, Украина потеряет выход к морю: Новости СВО, 08.04.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 8 апреля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 08.
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