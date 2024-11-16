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РФ протестует из-за нарушений Данией консенсуса форума ОБСЕ по безопасности

РФ протестует из-за нарушений Данией консенсуса форума ОБСЕ по безопасности

Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с нарушениями датским председательством Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности принципа консенсуса.

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