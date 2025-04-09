Кросби поздравил Овечкина с покорением рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби в интервью пресс-службе лиги поздравил форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с тем, что ему удалось побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.