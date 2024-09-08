В Астраханской области продолжается голосование за экосбор

Как известно, в период Единого дня голосования у астраханцев есть возможность выразить свое мнение – сказать «да» или «нет» экологической инициативе насчет введения экосбора на территории Астраханской области.
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