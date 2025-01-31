В парке Дружбы пройдут мастер-классы по живописи

В рамках проекта «Зима в Москве» столичные парки подготовили насыщенную программу. В ближайшие выходные в московских парках пройдут бесплатные экскурсии, тематические занятия, интерактивные программы, мастер-классы и лекции, сообщили сегодня в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
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