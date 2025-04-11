Сегодня мы отмечаем особый день — день рождения выдающегося человека и профессионала своего дела Анатолий Березовой родился 11 апреля 1942 года в посёлке Энем Адыгейской автономной области Краснодарского края, ныне Тахтамукайского района Республики Адыгея️ С 1970 по 1972 года проходил общекосмическую подготовку.