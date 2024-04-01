Выращенный на фермах лосось теряет свои питательные вещества

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности рыбной продукции и аквакультуры» Россельхознадзора делится выводами исследования, опубликованного на The Fish Site и основанного на данных Nature Food.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии