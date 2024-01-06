Александр Шутов

Время Штатов США уходят в бездну, Россия помогла африканским странам скинуть влияние Запада, и теперь у Африке новый расклад жизни, а это не понутру Штатам, и они любой ценой, ставят свои командные пункты в ОАЭ, и других государств, люди поняли что они являются хорошей мишенью, и людям путём избавляются от этих штабов Альянса, вводя эсминцы Америка думает что запугали Африку, но сама этот авиносец в страхе спрятала га базе, Времена меняются, и владение американских идей отходит на задний план, а Америку обязательно нужно смыть посейдонами, Территория Альянса будет нарушена, и мощь ее будет не видна,