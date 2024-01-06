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Царьград

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Россия и Китай нанесли удар по "оси зла": Востоковед раскрыл, как США обвели вокруг пальца

Россия и Китай нанесли удар по "оси зла": Востоковед раскрыл, как США обвели вокруг пальца

Долгое время Соединённые Штаты вели свою игру на Ближнем Востоке, создавая военные базы и искусственное напряжение между странами региона.

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Комментарии
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Александр Шутов
Время Штатов США уходят в бездну, Россия помогла африканским странам скинуть влияние Запада, и теперь у Африке новый расклад жизни, а это не понутру Штатам, и они любой ценой, ставят свои командные пункты в ОАЭ, и других государств, люди поняли что они являются хорошей мишенью, и людям путём избавляются от этих штабов Альянса, вводя эсминцы Америка думает что запугали Африку, но сама этот авиносец в страхе спрятала га базе, Времена меняются, и владение американских идей отходит на задний план, а Америку обязательно нужно смыть посейдонами, Территория Альянса будет нарушена, и мощь ее будет не видна,
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