Что будет, когда Путин уйдет?

Медвежий уголПолитикаЧто будет, когда Путин уйдет? Мысли и по волне моей памяти Политическая система Сталина, Брежнева и Путина имеет сходство.Вернуться к статье6214НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ШипиловНичего! Жулики пришли навсегда!Валентин БогдановНе надо бы сегодня пугать россиян, что после Путина Россия рухнет как тоталитарное государство. Да, борьба за президентское кресло будет хоть и под ковёрной, но достаточно острой, возможно и с жертвами этой борьбы. Причина этой привычной для России вакханалии в том, что в нашей Конституции чётко не прописан закон о демократической смене власти в подобных случаях, тем более, что она сегодня деформирована различными поправками и в силу этого утратила скрепы гаранта государственного устройства и стабильности в политической жизни страны.SSoberingКоней, дебилы, на переправе не меняют. Меняют только в полностью зависимых странах, как это начали с США после Рузвельта. Меняют посредством прописывания в конституции для смены курса государства. Хотите после Путина снова Шарикова?Александр СмирновА что, переправа так и не закончилась? А куда переправляемся?SSoberingОна только начинается. Ликвидируется либерально финансовая мировая экономика. Уничтожают её глобалисты вместе с Путиным. США же хочет через этот финансовый пузырь отдать всё в руки корпорациям.SSoberingНУ А ДЛЯ ЛИКБЕЗА ВАШЕГО привожу два события, что переправа только начинается. Либерасты предъявили Путину ультиматум на Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка – там каждый огласил свой сегмент, и всё было прямым текстом сказано. Греф не зря там сказал: «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?» Ведь вся «элита», собравшаяся на этом завтраке, она вся не верит, а верят только чиновники. Но чиновники выразили свою позицию – например, Голикова в своём выступлении прямым текстом сказала: «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Или Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». А как проходило выставление ультиматума по пенсионной реформе? Разве они вот так открыто сказали Путину? Нет. Они сделали так, что только люди, разбирающиеся в управлении, увидели, что вся «элита», весь управленческий корпус поставил Путину ультиматум: либо пенсионная реформа, либо мы обрушиваем всю страну. А там и МВФ позже высадил десант и грозился опустить все наши банки. Но как "элита" расценила ответные действия Путина? Они увидели, что Путин принял пенсионную реформу. Значит, что? Он дрогнул, он пошатнулся, значит, его надо только дожать и всё – и государственный переворот свершился бы, в стране гражданская война и снова счастье привалило для всех, кто служит американцам. Только они не понимают, что они уже будут вообще не нужны. Они думают, что Путина надо просто дожать. Даже при учёте того, что они считают, что Путин в какой-то степени дрогнул и поддался этому шантажу (на самом деле Путин сманеврировал с выигрышем для всей системы), для них вот это объявление ультиматума, выход на поверхность – это провал. Им уже больше нечем крыть, они бросают на стол последние карты, последние козыри, чтобы хоть как-то организовать майдан. Они сами подставились. И этим надо пользоваться. Но на форуме не то же самое, что было перед пенсионной реформой, когда только люди, разбирающиеся в управлении, поняли, что Путину предъявлен ультиматум и ультиматум серьёзнейший. На форуме они прямым текстом все заявились. Здесь каждого можно поймать на этом. Например, Шохина: «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку». «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди. Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь». И каждого за эти слова можно притянуть к ответственности, каждый подставился. Это их проигрыш. Хорошее управление не видно. Перед пенсионной реформой это было управление достаточно высокого качества, а теперь всё – они на последнем издыхании. Но этот последний бой – он самый яростный.SSoberingУ глобалистов уже давно идёт процесс потери управления глобальными процессами. И эта потеря управления идёт в полном соответствии с Законом времени, ничего не сделаешь здесь. Здесь можно только договариваться – с кем и как. Есть только одна страна в лице России и один мировой лидер в лице Путина, с которым могут договориться глобалисты. Потому через Путина глобалисты предупредили российскую тупую элиту, как и мировую о том, что планируют корпорации сотворить с ними. И вот здесь те, кто планирует заговор против Путина, не понимают, против кого в данном случае они вообще вякнули. Они вякнули на хозяина (глобалистов) их хозяина (США) . Да, сейчас этот их американский хозяин вышел из повиновения, но его построят, никуда не денутся США. А один из механизмов построения – это отрезание американской подпиндосной периферии (всех этих дерипасок, чубайсoв и прочей швали) от управления странами и народами на уровне государств. Да, американская страновая «элита» этому сопротивляется. Но для того, чтобы это сопротивление сломить, осуществляется такое информационное воздействие на определённые слои управления – как раз на эту типа элиту, собиравшуюся на Давосском сходняке… Им дают выбор: «Ребятки, мы вам правду говорим, вас не будет. Либо вы сейчас подержите своё национальное государство, и тогда вы ещё имеете шанс остаться в будущем… Но если вы сейчас не поддержите национальное государство, то вас не будет ни в каком виде». И эта книга Шваба - "Великая перезагрузка" публиковалась для них – для «россионской элитки», для всех этих кланово-корпоративных группировок, которые с таким азартом вписались в заговор против Путина. Это им приговор. «Или вы поддерживаете Путина, или вас ликвидируют в первую очередь». Почему? А потому что зачем вы вообще нужны. Для США ведь нужны только ресурсы России. Вы своими мозгами ничего не даёте: вы не разрабатываете вакцину, вы не разрабатываете и не производите космические двигатели, вы хлеб не выращиваете – вы ничего не делаете, вы паразиты. И вы в первую очередь должны быть обрезаны. Потому что по отношению к России должно быть что реализовано? Чего это у нас при Медведеве реализовали проект… вдруг все субъекты федерации стали с правительствами: у всех правительства, у всех министры? Зачем? А вот именно за этим. И как только этот манёвр совершится… Он называется как? Великий шёлковый путь. А в дополнение к нему – коридор Север-Юг. Вот как только этот манёвр совершится, то всё это становится не нужно. У всей «элиты» России только один вариант – Путин. И не только у России, но и у всего постсоветского пространства один вариант – Путин. Вот как только они Путина сдают – всё, их уже больше ничего не спасёт. Понимают они это или не понимают.МГМалик ГумеровСтатья ахинея ... , ПОТОМУ , что абсолютно игнорируется общественно-экономическая формация !!! Нельзя сравнивать жидкое и твердое , ... и т.д..МГМалик ГумеровМожно еще сопоставлять Сталинизм и Хрущевщину , Хрущевщину и Брежневщину , .... и т.д.. и делать какие то выводы ! А отбросив фундамент , содержание и сравнивать одетые шапки --- получается ахинея !?НАНаталья АндросоваНезаменимых,как известно,не бывает. Как будто сейчас у нас Арабские Эмираты!Дмитрий СеменовСтатья - заказной бред. Такое впечатление, что автор пытается выдать (запрограммировать) желаемое за действительное.ВиталийЧто вы так запереживали за смену власти? Недождетесь! А возраст самый умный и крепкий. Заокеанский коллега на 10 лет старше, и то лифтом для подъёма в самолёт не пользуется. Или ждёте, когда подвальный окрепнет после отбывания? Начнёте с радостью делить страну?Елена ФилипповаАх, автор такой умный аналитик, а Путин и его команда полные неучи. Уж, наверное вдоль и поперек проанализировали все прошедшие эпохи вместе с руководителями. Я так уловила, что автору самое главное - свобода в искусстве, а то ее у нас мало, вот и живём тяжело. А как уж разгуляются вовсю разные ЛГБТ да шизофреники по сценам и экранам, тут и наступит эпоха всеобщего благоденствия.Fidel qwertА что ж вы мне так и не ответили, что за последние 10 лет, сделал для людей ваш горячо любимый Путин?)Гришаев СергейЛови навскидку, нерусь.Сергей ФедотовКак? А беременным по 6 тысяч? Теперь рожай не хочу. Благодетель.Гришаев СергейДля неруси "федотова". Он от меня бегает. Размер пособия по БиР составляет 100% среднего заработка за 140 дней больничного при обычной беременности. Минимальная сумма составит 58 878,40 руб. Максимальная сумма - 340 795,00 руб. С 2021 года действует механизм «Прямые выплаты» на всей территории Российской ФедерацииFidel qwertТы прочитал мой вопрос или прочитал но понять не смог?)))) Гриша, ты чего всех нерусями называешь?)))Гришаев СергейТолько нерусей русофобских. ОтвалиFidel qwertЕсли ты баран тупой и не видишь что происходит в стране, то те кто это видят конечно для тебя неруси русофобные!)))) Чучело, ты мне написал, а теперь в кусты?))) Стадо безмозглое, мы за путина, за путина и не одно говно не может ответить, что он хорошего для людей сделал!))))))Гришаев СергейНассать на тебя и твоих покровителей. У нас вы без силы.Гришаев СергейНа молекулу говна время тратить? Я знаю и эту твою задачу - с напарниками затянуть в дискус и обосрать людей. Но вы-то не люди)Fidel qwertЛошара тупая, у кого у вас?)))))) Нассы на монитор, ты ж тупой, на большее мозгов не хватит!)))))Гришаев СергейЗаплюй монитор, вшаFidel qwertТупица, ты сам себе пишешь?)))))ННСЕсть некоторое несоответствие. Страна не рухнула с приходом Хрущёва, ни с приходом Брежнева, Андропова, Черненко. Курс корректировался более или менее, но политическая система не менялась в целом. И только иуда Горбачев всё испортил. 2) после Сталина некоторое время первым человеком был Маленков. 3) не важно кто будет после - главное чтобы страна жила, развивалась, крепла, чтобы никто не мог этому помешать.Сергей ФедотовУйдёт Путин появится Жгутин. Или Гнутин. И все сегодняшние адепты Путина начнут Путина хаять и молиться на этого самого Жгути-Гнутина.Александр КловоКурс менялся, если власть менялась. Поменяется ли?Гришаев СергейВсё мечтают, бляди коричневые. Для вас ничего не изменится. Там - Команда.Fidel qwertА как мыслит Путин, ты ж с ним одинаково мыслишь, должен знать!))))Гришаев СергейА это уже не твоё дело, троллян.Fidel qwertУмного ответа от тебя я и не ожидал, ума то у тебя нет!))))Гришаев СергейТебе до меня по уму, образованию, ещё ряду показателей... пшол, вша. Жидобандерёнок вонючий и беглый (всё знаем, как видишь).Сергей ФедотовЭт вы верно подметили. Даже и обоссать нечего. Отечественных трусов днём с огнём не найдешь. Гениальная многоходовочка. Чтоб ссали только в китайские.АлександрЗачем врать?Только на днях ходил в магазин.И штаны,и трусы и носки-всё отечественное.Сергей ФедотовТак вот они где. Всё, что пошили в России всё привезли в ваш магазин. А нам увы, нам не досталось.Гришаев СергейЯ с юности наше ношу. Доволен. Даже в совке умели делать интересные вещи. Незаменимы только джинсы.АлександрНе в мой магазин. "Фамилия" называется.АлександрСогласен.Сергей РоссиА будет следующее. Соратники сшибутся насмерть в борьбе за трон и кормушку. А для народа придумают какой-нибудь дефолт. Тем и успокоимсяСергей ФедотовДа будет вам. Что ли Путин глупее Ельцина? Подготовит себе замену. Если только внезапно белые тапки не наденет.Валерий АлексеевАвтор знает, что ничего не знает. Зачем тогда писать?Алексей ПлескачАвтор - большой молодец. Он чётко всё показал и объяснил. Просто то, что он написал - как серпом по мягким местам разным - кто мрiет и надеется - "вот уйдёт Путин - мы придём и запануем".MLMichael LeeКарен Шахназаров сказал, что советский проект завершен, исполнив свою роль. Дважды спас Россию ХХ века от полного краха, ценой большой крови и страданий, посредством жесткочайшей диктатуры и тоталитаризма. Это очевидный результат либеральных устремлений "просвященной" части нашего общества. Она вывела людей на Сенатскую площадь, била в тревожный набат из очень мутного Лондона, беспощадно закидывала бомбами царей и премьеров. Поздравляла Микадо с победой над русским оружием, застрелила премьера-реформатора под вопли правых и левых. И наконец снесла ненавистное самодержавие, погрузив страну в коллапс безвластия в разгар Мировой войны. Мы продолжаем платить цену за либеральные эксперименты своих недалеких предков. Вы вольны называть то, что они накликали, исчадием ада, но оно спасло страну. Сейчас, спустя более 100 лет после грандиозной катастрофы, мы пытаемся выстроить своё будущее - существенно разбазарив не даром доставшееся "красное" наследие, на том фундаменте, который образовался. Не жалуйтесь и не плачьте. Это цена вопроса. Любите и знайте Родину в себе, а не себя в Родине. Это единственное условия её дальнейшего существования.ИИринаСоветский и антисоветский народ на территории СССР кардинально отличается во всем ,включая то ,что советский народ всегда гордился и гордится Октябрьской революцией ,следствием которой стало создание во всем ЛУЧШЕГО Государства ,чем прежнее . А для антисоветского народа -уничтожение СССР -это его гордость .Сергей ФедотовПерестаньте. Безусловно, в СССР было много хорошего. Одна только уверенность в завтрашнем дне многого стоила. Но на самом деле до статуса ЛУЧШЕГО СССР сильно не дотягивал. Нам платили не сколько мы заработали, а сколько считали нужным. Потом на эти недоплаченные деньги нам давали условно-бесплатные жильё, образование, медицину. За образование ничего не скажу, оно действительно было ЛУЧШИМ. А всё остальное, это подобие. Вот представьте на минутку, ЛЮБОЙ гражданин СССР имеет возможность лечиться где хочет, в любой стране мира. Как думаете, много бы стало лечиться в Елатьме и Елабуге, В Саранске и Туле? Советская система была насквозь лживой и лицемерной, декларирующей высокие идеалы, но на деле удобной лишь для нахлебников и паразитовИИринаВЫ еще имеете наглость возражать ,что СССР -это ЛУЧШЕЕ Государство ,чем была Российская Империя -как по развитию страны ,так и для большинства народа ,кроме богатых и богатейших паразитов ?Сергей ФедотовВы уж определитесь. ЛУЧШЕЕ или "чем была Российская Империя". Вот представьте, живёт себе домашняя копытно-рогатая скотинка где-нибудь. Вывалит им хозяин ведро помоев и скотинка счастлива. Чавкает. Ей сытно. И крыша почти не течёт и зимой почти не холодно. Да и хозяин новый, не бьёт. Старый-то бил. И живёт эта скотинка и уверена, что жизнь её ЛУЧШАЯ. И не понимает, что живёт она как скотина, что кормят её помоями. Ей-то сытно. Никоим образом не сравниваю граждан СССР со скотом, я просто привёл пример, для доходчивости. Но чувства у нас были аналогичные. Мы свято верили, что СССР ЛУЧШЕЕ государство. А вы знаете, что те, кому удавалось выбраться за границу, даже в братских демократических странах испытывали шок от увиденного? А в кап. странах некоторые наиболее ранимые натуры даже в обморок падали. Нам не с чем было сравнивать тогда, нам не с чем сравнить и сегодня. Ещё раз повторяю, в СССР было много хорошего. Но сегодня-то, при доступности информации и чушь нести про ЛУЧШЕЕ в мире государство тоже не стоит.Валера ЮшковЧто будет, когда Путин уйдет? Но он же уже сказал, что будет гораздо хуже 90х, вот тут он впервые слово своё сдержит.ИИринаВраги коммунистов много раз меняли друг друга во власти в захваченных ими республиках СССР ,и везде у них всё одинаково - в 90-е всё рухнуло ,в нулевые -с ростом мировой экономики стало немного лучше , после начала мирового экономического кризиса -опять стало хуже ,и с каждым годом всё хуже . Так что , совершенно неважно -кто из них будет после Путина .SSoberingВ России дураков и врагов полно. И все они хотят Путина скинуть. Не выйдет! Не выйдет только потому, хотя бы, что не дадут наши же враги - глобалисты. Им тоже жить хочется, т.к. сейчас они валят США с Европой. В США вообще дебилы в страновой элите. Как вы, подпиндосные либеральные и совковые сволочи не беснуйтесь - время ваше ушло!Гришаев СергейСечёшь, дядька. Только без популярной конспирологии, если можно.SSoberingДа нет тут никакой конспирологии. Всё так и есть. Одним дуракам в правительстве и в думе поручено Путина скинуть, иначе их активов лишат за рубежом. Другие, глобальные структуры, тоже давят на них - убирают или сдают Путину на его усмотрение. Потому и предупредили дурачков на Давосском форуме через Путина что с ними будет. А толпа, которая соскучилась по бесплатной похлёбке с указанием откуда хлебать её - готова тоже Путина скинуть в угоду США, но по безграмотности самоличной. Тут всё элементарно.Гришаев СергейНу ты намутил. Я бы знал - пойми. Всё по-прежнему в противостоянии России и коллективного Запада.SSoberingКоллективный Запад да, противостоит России в лице страновых элит. А вот глобалисты нет. Им бы США развалить, да Европу исламизировать, чем и занимаются не безуспешно.Гришаев СергейАх да. Теперь ещё и Китай третим. Но его экономика вся на американском и европейском рынках сбыта. Не верю я....Гришаев СергейЕвропу уже исламинизировали. Для того, чтоб европейцы проснулись и начались "хрустальные ночи.... возрождение нацизма, причём - очень скоро.SSoberingНет не исламизировали. Только начали. Её и США начали отсекать от углеводородов. Всё потом из России в Китай пойдёт. Топить в европе будут деревьями мебелью и книгами. Для того и делается зелёнка. Поначалу. У Китая проблемы большие. Итальянские сапоги снова будут шить в Италии (условное определение). Трамп уже начал было возврат всё назад. Китайские олигархи те же подпиндосники.SSoberingВон Машка дура ... (Шукшина) послушала (не прочла книгу) доклад советника Шойгу по книге Шваба и в слёзы. Олигархи заволновались с депутатами подпиндосниками и в правительстве такими же.... что же с ними станет? А Путин предупредил, чтобы работали на свои нации и государства, а не на США. А тут ещё и свои дурачки либералы да совки хотят Путина скинуть. Вот незадача-то для них! Видимо по 90 тым соскучились. Хотят посмотреть как паутина выглядит в анусе у товарища.ИИринаБесноватые враги СССР и советского народа верещат ,что время сторонников СССР ушло ,а ЧЬЁ время пришло ,они не способны ответить . Ведь они все хором с их ельцинско-путинской властью 30 лет скандируют ,что они "ни при чем " к ответственности за захват ими СССР /РСФСР .Гришаев СергейугуАркадий ЦыгановПирамидально-диктаторское правление не всегда эффективно. Многообразие форм правления, утверждённое Референдумом, и доработанная Конституция ( пока сырая) позволит избежать потрясений.Комментировать
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