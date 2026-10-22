Первый зарегистрированный случай заражения человека вирусом Шамонда во Франции пока не даёт оснований говорить о его широком распространении среди людей, рассказал профессор, вирусолог, академик РАН Сергей Нетёсов в эфире Радио «Комсомольская правда».