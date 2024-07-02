Театр абсурда
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Театр абсурда

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Небензя намекнул Израилю на «определённые последствия»

Небензя намекнул Израилю на «определённые последствия»

На днях газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке Тель-Авивом Киеву восьми американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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