В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО

G

GISMbICH

Эти слушания публичные, т.е. предназначены для публики. Там расскажут лишь то, о чём многие на планете Земля уже и так знают, ибо скрывать это уже безсмысленно. Никто не расскажет о секретных договорах с "нехорошими" инопланетянами, - "живой генофонд США в обмен на технологии", и ему подобных.