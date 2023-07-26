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В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО

В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО

Во зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии, не принадлежащие человеческому происхождению.

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Комментарии
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G
GISMbICH
Эти слушания публичные, т.е. предназначены для публики. Там расскажут лишь то, о чём многие на планете Земля уже и так знают, ибо скрывать это уже безсмысленно. Никто не расскажет о секретных договорах с &quot;нехорошими&quot; инопланетянами, - &quot;живой генофонд США в обмен на технологии&quot;, и ему подобных.
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