Во зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии, не принадлежащие человеческому происхождению.
В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО
Комментарии
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G
GISMbICH
Эти слушания публичные, т.е. предназначены для публики. Там расскажут лишь то, о чём многие на планете Земля уже и так знают, ибо скрывать это уже безсмысленно. Никто не расскажет о секретных договорах с "нехорошими" инопланетянами, - "живой генофонд США в обмен на технологии", и ему подобных.
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