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Кого на Руси называли чаерезами, и Почему чай ценился на вес золота

Кого на Руси называли чаерезами, и Почему чай ценился на вес золота

КУЛЬТУРОЛОГИЯ В старой Руси словом «чаерезы» называли преступников, которые нападали на чайные обозы и грабили их.

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