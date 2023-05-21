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Британский писатель Мартин Эмис скончался на 74-м году жизни от тяжелой болезни

Британский писатель Мартин Эмис скончался на 74-м году жизни от тяжелой болезни

Британский литературный критик и писатель Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет. Он боролся с онкологией пищевода, ушел из жизни в своем доме во флоридском Лейк-Уорте.

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