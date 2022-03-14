В ЛНР рассказали о восстановлении первого моста через Северский Донец

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что силы Луганской Народной Республики восстановили первый мост через Северский Донец, который был взорван ВС Украины.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что силы Луганской Народной Республики восстановили первый мост через Северский Донец, который был взорван ВС Украины.
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