Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Пригожину лучше помолчать.Иосиф Пригожин ос...
  • Ольга
    Это не хулиганство. Сколько можно к этим...как к детям малым относиться?Володин отреагиро...
  • Oltaviro Oltaviro
    А что за чучело пластиковое на картинке?Пугачева не стала...

В ЛНР рассказали о восстановлении первого моста через Северский Донец

В ЛНР рассказали о восстановлении первого моста через Северский Донец

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что силы Луганской Народной Республики восстановили первый мост через Северский Донец, который был взорван ВС Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх